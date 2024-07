Bei: ulteriori 2 mld per ricostruzione regioni terremotate del Centro Italia

Nuovo accordo con Struttura commissariale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - La Banca europea per gli investimenti (Bei) rafforza ulteriormente il proprio impegno a favore della ricostruzione e messa in sicurezza delle regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 e 2017 annunciando l'approvazione di un pacchetto finanziario da ulteriori 2 miliardi di euro. L'accordo sui progetti, spiega un comunicato, per garantire che queste risorse aggiuntive siano veicolate ai beneficiari finali seguendo i requisiti di sostenibilita' e sicurezza richiesti dalla Bei, e' stato firmato a Roma da Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, e da Jean-Christophe Laloux, direttore generale per le operazioni finanziarie della Bei.

Questo nuovo pacchetto finanziario, si legge nella nota, sara' il presupposto di un possibile contratto di finanziamento da un miliardo di euro tra il ministero dell'Economia e Finanze (Mef) e la Bei per sostenere la ricostruzione e riparazione dei beni pubblici, e di un ulteriore accordo sempre da un miliardo di euro fra la Bei e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per finanziare, tramite il sistema bancario, la ricostruzione di edifici privati, residenziali e industriali. "Con questo pacchetto finanziario da 2 miliardi di euro, il sostegno della Bei per la ricostruzione in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria arrivera' a un totale di 4,75 miliardi di euro, corrispondente a circa il 15% dei 27 miliardi di euro stimati dal Governo come necessari per la ricostruzione".

