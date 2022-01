Bei: pil reale e investimenti tornati a livello pre pandemia, ma crisi non finita

Restano rischi, vulnerabilita' e asimmetrie (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 12 gen - 'Lo choc del Covid-19 ha dimostrato il potere della politica. Il rapido rimbalzo degli investimenti in Europa (esclusa l'Irlanda, dove gli investimenti reali sono in ritardo) mostra che il sostegno pubblico e' stato fondamentale per attenuarne l'impatto su imprese e famiglie, tuttavia, vi sono segnali che la pandemia abbia esacerbato le asimmetrie e le disuguaglianze esistenti. Le regioni stanno rimbalzando a velocita' diverse. Mentre la digitalizzazione e la trasformazione verde dell'economia stanno accelerando profondi cambiamenti strutturali, l'Europa rischia di diventare piu' diseguale'. E' il messaggio che emerge dal rapporto sugli investimenti pubblicato dalla Banca europea degli investimenti. 'In meno di due anni, il pil reale e gli investimenti sono tornati ai livelli pre-pandemia. Il sostegno politico e' stato fondamentale per la ripresa, ma la crisi non e' finita. Persistono vulnerabilita' e rischi di asimmetrie, mentre la capacita' di aziende e persone di adattarsi alla nuova normalita' e' ancora da testare. Omicron si aggiunge alle sfide, aumentando sostanzialmente l'incertezza", ha affermato la capoeconomista della Bei Debora Revoltella.

