Bei: ministri economia Ue approvano strategia, verso 5% finanziamento sicurezza e difesa

Nel 2026 rispetto al totale dei fondi mobilitati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lussemburgo, 12 giu -II ministri Ue dell'economia, che sono i governatori della Banca europea degli investimenti, hanno approvato la strategia della banca che e' sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo del 2026 di destinare il 5% del finanziamento totale Ue alla sicurezza e alla difesa. L'anno scorso il gruppo Bei, che comprende la Banca e il Fondo europeo per gli investimenti, ha erogato 100 miliardi di euro in finanziamenti e mobilitato investimenti record nelle reti energetiche, idriche, nei trasporti e nell'edilizia abitativa, nonche' finanziamenti per l'Ucraina, con una maggiore assunzione di rischi attraverso l'iniziativa TechEU.

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(RADIOCOR) 12-06-26 11:46:53 (0279) 5 NNNN