Bei: finanziamento da 30 milioni per servizi idrici in Abruzzo

A favore della utility Aca (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - La Banca europea per gli investimenti (Bei) annuncia un finanziamento da 30 milioni a favore dell'Azienda Comprensoriale Acquedottistica (Aca), la utility che fornisce servizi idrici integrati a circa 450mila persone nelle province abruzzesi di Pescara, Chieti e Teramo. Il finanziamento, si legge in una nota della banca europea, e' sostenuto dal programma 'InvestEu' dell'Unione Europea ed e' destinato a supportare il programma di investimenti per l'acqua e le acque reflue di Aca per il periodo 2024-2026. La prima tranche, da 20 milioni, e' stata firmata da Milena Messori, capo dell'Ufficio Bei in Italia, e da Giovanna Brandelli, Presidente di Aca. Si tratta del primo 'Prestito Verde' della Bei ad una impresa abruzzese. Il 'Prestito Verde' della Bei viene applicato ai progetti indirizzati alla sostenibilita', l'azione climatica e alla cura dell'ambiente.

