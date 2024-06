Bei: Calvino, vogliamo continuare a essere banca del clima, transizione cruciale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - "Vogliamo continuare a essere la banca del clima". Lo ha detto la presidente della Banca Europea per gli Investimenti Nadia Calvino intervenendo alla conferenza organizzata dalla Bce e dalla Commissione Europea sull'integrazione finanziaria.

"Penso che sia ovvio per l'Europa che dobbiamo continuare a guidare la transizione verde, e prima si fa e meglio e'.

Tutte le analisi e i rapporti sono chiari: una transizione ordinata e' piu' economica, molto piu' efficiente e ci permetterebbe di mantenere la leadership che abbiamo e che dobbiamo preservare come parte della competitivita' della nostra economia. Cio' significa avere energia piu' economica e pulita il prima possibile". In Europa - ha aggiunto Calvino - la Bei per esempio sta investendo in quelle tecnologie che saranno cruciali per l'economia a zero emissioni, dalle gigafabbriche di batterie circolari alla produzione di pannelli solari ma anche nella transizione dell'industria automobilistica, nelle innovazioni dirompenti e nel potenziamento delle tecnologie mature esistenti, reti di idrogeno verde e interconnettori. "Siamo davvero il principale investitore in questo settore e anche un attore molto importante quando si tratta di mitigazione, per esempio, tramite infrastrutture idriche, supportando il settore agricolo e favorendo la ristrutturazione delle case.

Quindi la green transition continuera' ad essere la massima priorita' per noi insieme agli investimenti nelle materie prime critiche che sono importanti per la nostra autonomia strategica. Poi ci sono la difesa, la politica di coesione, l'agricoltura, la bioeconomia, la sicurezza alimentare, le infrastrutture sociali, la salute e l'istruzione".

