Bei: Calvino lancia seconda fase European Tech Champions, mobilitati 80 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, lug - La Banca europea degli investimenti con i 27 Stati membri e sette investitori privati ha lanciato la seconda fase dell'iniziativa European Tech Champions per mobilitare 80 miliardi di euro di capitale a favore delle scale-up europee. Lo ha indicato la presidente Nadia Calvino. Il gruppo Bei finora ha promosso la creazione di 15 fondi con un capitale di almeno un miliardo di euro e di 12 'unicorni. L'iniziativa tende ad attrarre fondi pubblici e privati.

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(RADIOCOR) 10-07-26 09:29:56 (0179) 5 NNNN