Bce: Wunsch, possibile aumento tassi ad aprile se guerra Iran si prolunga

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 apr - Se la guerra in Iran dovesse prolungarsi oltre, la Bce potrebbe essere costretta ad aumentare i tassi di interesse gia' nella riunione di aprile. E' quanto ha dichiarato il governatore della banca centrale belga Pierre Wunsch al Wall Street Journal. "Il modo in cui mi sento di dirlo e': se la situazione non sara' risolta entro giugno, credo che dovremo aumentare i tassi, ma non voglio escludere un rialzo ad aprile". Il governatore ha aggiunto che, se la crisi dovesse rivelarsi duratura, la Bce potrebbe dover avviare una serie di rialzi per contenere gli effetti indiretti dell'aumento dei costi energetici.

Cop

(RADIOCOR) 07-04-26 11:42:26 (0266) 5 NNNN