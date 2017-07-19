Dati
            Bce: Wunsch, guardare oltre impatto immediato guerra su prezzi energia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mar - Il governatore della banca centrale belga, Pierre Wunsch, ha invitato a guardare oltre l'impatto immediato delle operazioni militari in Iran sui prezzi dell'energia che hanno causato un rialzo del 50% dei prezzi del gas e del 7% di quelli del petrolio.

            In caso di un vero e proprio 'shock petrolifero' - ha spiegato - i responsabili della politica monetaria dovrebbero tuttavia valutare la situazione e decidere quali misure adottare. Pur riconoscendo che prezzi del petrolio piu' elevati peserebbero anche sull'economia, Wunsch ha osservato che l'effetto complessivo sarebbe probabilmente inflazionistico. "Non sappiamo molto e certamente non mi affretterei a reagire a qualsiasi movimento dei prezzi dell'energia", ha detto Wunsch parlando con i giornalisti.

            "Se dovesse durare piu' a lungo, se l'aumento dei prezzi dell'energia fosse piu' marcato, allora dovremmo fare delle valutazioni e vedere cosa succede". "Bisogna guardare oltre e osservare come evolvera' la situazione - ha aggiunto Wunsch - ma dovremo restare aperti ad altri sviluppi, a seconda di cio' che vedremo".

