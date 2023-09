Bce: Visco, oggi aspettative di inflazione al 2% con i tassi restrittivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 set - Le aspettative di inflazione in Europa "sono al 2%" e quindi i tassi a medio termine sono restrittivi e questo andava fatto". Cosi' il Governatore della Banca d'Italia e membro del board della Bce, Ignazio Visco, nel corso di un dibattito organizzato dall'Ispi con il collega economista Franco Bruni.

Visco risponde alle critiche che Bruni muove alla Bce per un eccesso nell'utilizzo del quantitative easing e spiega che il cambio di orientamento della politica monetaria da parte di Francoforte sarebbe avvenuto prima se non fosse scoppiata la pandemia del Covid-19. La situazione congiunturale del 2021, con il balzo dei prezzi del gas, ha spinto la Bce a far salire i tassi "rapidamente, forse un po' troppo". Visco ricorda che l'inflazione di fondo tra il 2014 e il 2020 era sotto l'1% quindi con un rischio di deflazione molto forte.

Il QE, aggiunge Visco, ha consentito anche di rifinanziare le banche poiche' "il mercato interbancario si era prosciugato e non e' ancora ripartito. Visco nella 'difesa d'ufficio' delle scelte della Bce ricorda che la politica monetaria non puo' essere l'unico attore in gioco e che non e' suo compito sostenere la crescita.

