Bce: Visco, non sono 'colomba', l'inflazione mi preoccupa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - Ignazio Visco non si riconosce nella definizione di 'colomba' del Consiglio direttivo della Bce riguardo all'atteggiamento da tenere sul rialzo dei tassi. Nel corso di un'intervista televisiva alla catena Cnbc, a margine degli incontri di Fmi e Banca Mondiale a Washington, il Governatore della Banca d'Italia replica all'intervistatrice, che gli ricorda l'appellativo di 'una delle maggiori colombe' tra i governatori Bce. "Non mi riconosco affatto in questa descrizione, se guarda a quello che ho fatto e scritto nella mia vita sull'inflazione vedra' che sono molto preoccupato per l'inflazione cosi' come sono, allo stesso tempo, preoccupato per la deflazione". Visco ribadisce che bisogna avere prezzi stabili in linea con l'obiettivo di inflazione al 2% nel medio termine e aggiunge: "se i dati ci dicono che ci sono ancora difficolta' nel portare giu' l'inflazione core allora dobbiamo essere molto cauti e pazienti e poi dobbiamo decidere quando considerare raggiunti gli obiettivi di medio termine che non e' un qualcosa che osserviamo giorno per giorno e un qualcosa che valutiamo da un insieme di dati".

Quel punto non e' stato ancora raggiunto, aggiunge, ricordando che sono state ristrette le condizioni creditizie, e ora "dobbiamo attendere i ritardi temporali che caratterizzano gli interventi di politica monetaria".

