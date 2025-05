Bce: Villeroy vede "senza dubbio" un altro taglio dei tassi entro estate

Protezionismo Usa non si tradurra' in ripresa inflazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mag - La politica protezionistica degli Stati Uniti non portera' a una ripresa dell'inflazione in Europa e questo dovrebbe consentire "senza dubbio" alla Banca Centrale Europea di ridurre nuovamente i tassi "entro l'estate". E' quanto ha dichiarato il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, in un'intervista ai giornali del gruppo Ebra in cui ha aggiunto di aspettarsi per il 2025 "una crescita rallentata, ma senza recessione". "Il protezionismo dell'amministrazione Trump portera' a una ripresa dell'inflazione negli Stati Uniti, ma non in Europa - ah detto il governatore - il che consentira' senza dubbio un nuovo taglio dei tassi entro l'estate".

