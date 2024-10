Bce: Villeroy, taglio tassi interesse a ottobre "molto probabile"

Intervista a la Repubblica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ott - Un nuovo taglio dei tassi a ottobre "e' molto probabile". E' quanto ha detto il governatore della banca centrale francese e menbro del consiglio direttivo Bce Francois Villeroy de Galhau in un'intervista a Repubblica. La ragione di un nuovo taglio - ha spiegato il governatore - non sta tanto nella debolezza dell'economia quanto nel rapido progresso del processo di disinflazione. "La nostra bussola per la politica monetaria e i tagli dei tassi - ha spiegato - e' anzitutto l'inflazione, che ci ha di nuovo sorpresi al ribasso ed e' caduta sotto al 2% a settembre: all'1,8%. E' vero, l'inflazione core e' ancora al 2,7% e quella dei servizi piu' testarda, al 4%. Ma anche la core dovrebbe diminuire gradualmente per avvicinarsi al 2% l'anno prossimo. I mercati si aspettano persino valori piu' bassi: per il 2025 prevedono un'inflazione sotto all'1,8%. Cio' significa che l'equilibrio dei rischi si sta spostando. Negli ultimi due anni il rischio che abbiamo corso e' quello di un overshoot rispetto al nostro obiettivo del 2%. Adesso dobbiamo stare attenti al rischio opposto, a non mancare il nostro obiettivo a fronte di una crescita debole e una una politica monetaria troppo a lungo restrittiva".

