Bce: Villeroy, per prossimi meeting non va esclusa alcuna opzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 dic - La Bce deve mantenere aperte tutte le opzioni nelle prossime riunioni di politica monetaria, poiche' i rischi per l'inflazione al ribasso sono importanti quanto quelli al rialzo. E' quanto ha detto il governatore della banca di Francia Francois Villeroy de Galhau rivolgendosi a un gruppo di economisti presso la sede della banca centrale. Sebbene l'inflazione nell'eurozona sia leggermente risalita al 2,2% lo scorso mese, e' rimasta per gran parte dell'anno vicina all'obiettivo di medio termine del 2% fissato. Gli operatori dei mercati finanziari - ha sottolineato Villeroy - hanno l'impressione che il 2% sia il tasso di interesse "terminale" della Bce e che i costi di finanziamento non saranno ulteriormente ridotti. "La parola d'ordine per i nostri futuri incontri rimane la piena opzionalita'". "L'unico dato fisso e' il nostro obiettivo di inflazione del 2%; non si tratta di un tasso di interesse terminale e non escludiamo alcuna misura di politica monetaria".

