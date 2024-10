Bce: Villeroy, fusioni bancarie non sono una questione politica o nazionalistica

Eventuali valutazioni in ogni caso spetterebbero alla Bce (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ott - Le fusioni bancarie non sono una questione politica o nazionalistica e le eventuali valutazioni spetterebbero solo alla Bce. E' quanto ha detto il governatore della banca centrale francese e membro del consiglio direttivo Bce Francois Villeroy de Galhau in un'intervista a la Repubblica. Interpellato sull'operazione in corso fra UniCredit e Commerzbank, Villeroy ha spiegato di non voler commentare casi specifici ma ha offerto due considerazioni di valore generale. "In primo luogo - ha detto - non dovrebbe essere una questione politica o nazionalistica, in nessun Paese. Per fortuna, grazie all'Unione bancaria, il processo decisionale e' nelle mani di un'istituzione europea con una valutazione indipendente e tecnica, ossia la Bce. Secondo, la Bce dovra' decidere non soltanto sull'accordo di per se', con le sue sfide e i suoi risvolti finanziari, ma anche, e soprattutto, la solidita', la sostenibilita' e la governance di un eventuale nuovo gruppo". Villeroy si e' detto anche leggermente piu' ottimista di altri osservatori sull'Unione bancaria. "Abbiamo costruito una Vigilanza europea robusta e ne abbiamo appena festeggiato il decimo anniversario - ha osservato -. Nove anni fa, quando sono diventato governatore della Banca centrale francese, esisteva un problema reale di fragilita' delle banche europee e il rischio di una crisi bancaria europea. Quel rischio, ora, e' sparito, nonostante il fatto che siamo stati costretti ad aumentare i tassi di interesse e che l'anno scorso e' scoppiata una crisi bancaria negli Stati Uniti e in Svizzera - causata da Silicon Valley Bank e Credit Suisse. Ma non siamo ancora arrivati a costruire banche paneuropee e non abbiamo grandi banche con dimensioni transfrontaliere".

