Bce: Villeroy, attese mercati per altri 2 tagli appaiono "ragionevoli"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Le previsioni del mercato per due ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Bce nel corso del 2024 appaiono 'ragionevoli'. E' quanto ha detto Francois Villeroy de Galhau, governatore della banca di Francia e membro del consiglio direttivo Bce durante un'intervista con Bfm Business. Villeroy ha tuttavia indicato di non voler fare previsioni definitive poiche' queste dipenderanno dai dati economici e ha sottolineato che la Bce guarda piu' alle previsioni per il 2025 che alle fluttuazioni del 2024, poiche' ci saranno alti e bassi di mese in mese. Per il governatore la disinflazione sta proseguendo come previsto e che tasso di aumento dei prezzi continuera' a rallentare.

Riguardo alla Francia, scossa dall'incertezza dopo che il presidente Emmanuel Macron ha convocato elezioni anticipate, Villeroy ha detto che "si presta attenzione" a quanto sta accadendo. Ha sottolineato l'importanza di mantenere il controllo sul debito pubblico e sul deficit pubblico per evitare un allargamento dello spread con la Germania.

