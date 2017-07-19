Bce: ultime 15 aste

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Andamento delle ultime 15 aste pronti contro termine della Bce, in miliardi di euro: data assegnati scaduti durata tasso fisso banche gg % 27.05.25 10,690 10,563 7 2,40 45 03.06.25 7,444 10,690 7 2,40 39 10.06.25 6,197 7,444 7 2,15 35 17.06.25 8,628 6,197 7 2,15 45 01.07.25 7,957 13,075 7 2,15 37 08.07.25 6,578 7,957 7 2,15 44 15.07.25 7,164 6,578 7 2,15 46 22.07.25 6,814 7,164 7 2,15 47 29.07.25 10,199 6,814 7 2,15 51 12.08.25 6,520 6,468 7 2,15 36 19.08.25 7,845 6,520 7 2,15 42 26.08.25 10,115 7,845 7 2,15 51 02.09.25 7,288 10,115 7 2,15 41 09.09.25 7,441 7,288 7 2,15 47 16.09.25 8,072 7,441 7 2,15 50.

