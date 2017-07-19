Bce: transizione verde cruciale anche per resilienza e competitivita' economia Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - "Lo sforzo in termini di politiche pubbliche volto a promuovere la transizione verde dovrebbe essere considerato non solo come una necessita' ambientale, ma anche come una strategia economica". E' quanto si legge in una anticipazione del bollettino economico pubblicata oggi dalla Bce in cui si sottolinea come "rafforzare l'ecosistema dell'innovazione dell'Ue, ampliare la diffusione delle tecnologie pulite e ridurre la frammentazione normativa contribuirebbe a garantire la resilienza energetica dell'Europa, a rafforzare la competitivita' industriale e a limitare l'esposizione delle famiglie e delle imprese europee alla volatilita' dei mercati dei combustibili fossili. Affrontando fin da ora questi ostacoli strutturali, l'Ue puo' avviarsi su un percorso piu' solido verso un modello economico sostenibile e piu' dinamico". Secondo l'analisi, la determinazione del prezzo del carbonio attraverso il sistema di scambio delle emissioni, resta il pilastro centrale per incorporare i costi ambientali dell'uso dei combustibili fossili, ma da sola non basta. Per accelerare la diffusione delle tecnologie pulite servono riforme strutturali che migliorino il contesto imprenditoriale, favoriscano la concorrenza e riducano l'incertezza normativa, oggi indicata dalle imprese come uno dei principali ostacoli agli investimenti verdi. In particolare, la semplificazione delle regole e l'accelerazione delle procedure autorizzative sono cruciali per consentire alle aziende di decarbonizzare i processi produttivi. Questi interventi avrebbero effetti positivi piu' ampi sull'economia europea, rafforzando produttivita', competitivita' e innovazione, anche in ambiti come la digitalizzazione, e creando margini fiscali per sostenere la transizione. Tuttavia, sebbene sia necessaria la semplificazione di alcune normative per ridurre i costi, "invertire o ritardare le politiche ambientali gia' in atto per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Ue puo' essere dannoso". L'analisi Bce conclude sottolineando come sia la ricerca accademica sia le dichiarazioni rilasciate dalle aziende nelle conference call sui risultati finanziari "dimostrano che l'incertezza sulla regolamentazione del clima rappresenta un ostacolo sostanziale all'innovazione e agli investimenti verdi".

Cop.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 16-02-26 10:15:09 (0169)EURO 5 NNNN