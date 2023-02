Bce: traders prezzano ora tasso terminale al 3,75% entro ottobre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - Le parole pronunciate da Isabel Schnabel in un'intervista alla Bloomberg, in cui ha parlato del rischio che i mercati sottovalutino il rischio di inflazione nei prossimi mesi e ha ribadito che a marzo vi sara' sotto ogni scenario un aumento di 50 punti base, hanno spinto i trader a scontare per la prima volta un tasso terminale al 3,75% entro ottobre. In precedenza, dopo la riunione di inizio febbraio, le attese dei trader per il tasso terminale erano attorno al 3,4%.

Parimenti le probabilita' di un taglio dei tassi quest'anno sono state ridotte a un punto base, il minimo dalla meta' di dicembre. "C'e' il rischio che l'inflazione si dimostri piu' persistente di quanto attualmente valutato dai mercati finanziari" ha detto il membro del consiglio direttivo nell'intervista.

Cop

(RADIOCOR) 17-02-23 13:30:58 (0311) 5 NNNN