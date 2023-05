Bce: tassi restrittivi finche' necessario, inflazione resta troppo alta -2

Rischi al rialzo da rinnovi contratti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - La Bce avverte che 'vi sono ancora significativi rischi al rialzo per le prospettive di inflazione, fra cui le attuali pressioni inflazionistiche accumulatesi, suscettibili di far aumentare nel breve periodo i prezzi al dettaglio piu' di quanto atteso'. Inoltre, aggiunge il Bollettino, 'la guerra russa contro l'Ucraina potrebbe nuovamente spingere al rialzo i costi dei beni energetici e alimentari'. Oltre a cio', 'un incremento duraturo delle aspettative di inflazione al di sopra dell'obiettivo del consiglio direttivo, oppure aumenti delle retribuzioni o dei margini di profitto maggiori di quanto anticipato, potrebbero sospingere al rialzo l'inflazione, anche nel medio termine'. L'Eurotower rileva che 'i recenti accordi in materia di retribuzioni contrattuali hanno contribuito ad aumentare i rischi al rialzo per l'inflazione, specialmente se i margini di profitto rimarranno elevati'. Fra i rischi al ribasso si segnalano invece 'le rinnovate tensioni nei mercati finanziari, che potrebbero abbattere l'inflazione piu' rapidamente di quanto stimato nelle proiezioni', mentre 'anche una domanda piu' debole, riconducibile ad esempio al piu' marcato rallentamento del credito bancario o alla piu' intensa trasmissione della politica monetaria, condurrebbe a spinte sui prezzi meno forti di quanto anticipato attualmente, soprattutto nel medio periodo'.

