Bce: Schnabel, tassi devono salire ancora, inflazione sopra target a lungo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 ago - La Bce dovra' aumentare ulteriormente i tassi di interesse perche', al livello attuale, e' improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo del 2% nel medio termine. Lo ha affermato Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo dell'istituto centrale in una intervista alla Bloomberg in cui ha sottolineato rischi al rialzo per l'inflazione legati alla guerra in Medio Oriente e alla tenuta dell'economia dell'Eurozona. "Al tasso di riferimento attuale, e' improbabile che l'inflazione torni all'obiettivo nel medio termine e sara' quindi necessario un ulteriore irrigidimento", ha detto Schnabel secondo cui la crescita dei prezzi dovrebbe restare sopra il 2% per un "periodo prolungato" a causa degli elevati costi energetici. Attendere che questi ultimi si trasmettano ai salari lascerebbe la Bce "in ritardo rispetto agli eventi", ha avvertito. "Soprattutto nell'attuale contesto di resilienza della domanda aggregata, e' fondamentale impedire tempestivamente l'emergere di effetti di secondo impatto, perche' agire tardi potrebbe rendere necessaria una stretta maggiore". I mercati scontano quasi interamente un aumento di 25 punti base alla riunione di settembre, che porterebbe il tasso sui depositi al 2,5%.

Gli investitori prevedono un'altra stretta entro la primavera del 2027, forse gia' a dicembre. "L'economia continua a essere piu' forte del previsto e i dati hanno ripetutamente sorpreso al rialzo", ha osservato Schnabel indicando tra i fattori di sostegno la politica fiscale, l'aumento della spesa per la difesa e il boom globale dell'AI. L'Eurozona e' cresciuta dello 0,4% nel secondo trimestre, dopo la stagnazione di inizio anno. "Gli indicatori di fiducia suggeriscono che la crescita stia acquistando ulteriore slancio", ha detto Schnabel, aggiungendo che rispetto alle proiezioni Bce di giugno i rischi per l'attivita' economica sono ora "leggermente orientati al rialzo". Sul fronte dei prezzi, saliti del 2,9% a luglio, Schnabel ha segnalato pressioni energetiche sempre piu' persistenti anche al di fuori del petrolio. L'andamento del gas naturale e' "particolarmente preoccupante" a causa del basso livello degli stoccaggi europei. "Questo comporta rischi al rialzo significativi per l'inflazione", ha affermato. "Piu' a lungo durera' il conflitto, maggiori saranno il rischio e l'intensita' degli effetti indiretti e di secondo impatto, soprattutto se la domanda aggregata restera' resiliente".

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(RADIOCOR) 26-08-26 10:36:39 (0208) 5 NNNN