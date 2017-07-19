Bce: Schnabel, pronta a succedere a Lagarde se mi verra' chiesto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Isabel Schabel, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg che sarebbe disposta ad assumere la presidenza quando il mandato di Christine Lagarde terminera' tra meno di due anni. Alla domanda se ritenga che sia giunto il momento che un tedesco guidi la Bce e se lei possa essere quella persona, Schnabel ha affermato che "se mi venisse chiesto, sarei pronta". Nel lotto dei principali candidati a prendere il posto di Lagarde figurano al momento l'ex capo della banca centrale olandese Klaas Knot, lo spagnolo Pablo Herna'ndez de Cos, oggi alla guida della Banca dei Regolamenti Internazionali, e il presidente della Bundesbank Joachim Nagel.

Prima della scelta della presidente, tuttavia, in linea temporale i paesi dovranno trovare un accordo su chi sostituira' il vicepresidente Luis de Guindos, il cui incarico scadra' il prossimo maggio. La Germania ha un posto nel Comitato esecutivo sin dalla creazione della Bce nel 1998, ma non ne ha mai avuto la presidenza. A complicare la partita per Schnabel vi e' il fatto che due tedeschi guidano attualmente la Commissione Europea (Ursula von del Leyen) e il Consiglio di vigilanza della Bce (Claudia Buch) ma secondo alcuni analisti la Germania potrebbe avere una possibilita' per la presidenza se decidesse davvero di puntare a quel ruolo. Finora, il cancelliere Friedrich Merz si e' tenuto lontano dalla questione.

Cop

(RADIOCOR) 08-12-25 11:11:56 (0212) 5 NNNN