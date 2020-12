Bce: Schnabel, fondamentale fondi Next Generation Ue siano usati nel modo piu' produttivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 dic - E' fondamentale che i fondi del Next Generation Ue siano utilizzati nel modo piu' produttivo per aumentare il potenziale di crescita dei paesi e attenuare il rischio di divergenza economica. Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo Bce, partecipando a un webinar organizzato dall'istituto per le ricerche sociali di Amburgo.

"La pandemia - ha detto Schnabel - comporta il rischio di rafforzare le differenze fra i singoli stati dell'Unione.

Senza una risposta politica europea, gli stati sarebbero dipesi solamente dalla propria disponibilita' di spazio fiscale. Le evidenze empiriche indicano che una tale divergenza a livello di paese indebolirebbe la fiducia nelle istituzioni europee in alcune parti dell'area dell'euro. E' quindi nell'interesse della Bce che le istituzioni europee possano reagire alle sfide poste dalla pandemia di coronavirus in modo efficiente e coordinato". In questo contesto "e' fondamentale che i fondi del Next Generation Eu siano utilizzati nel modo piu' produttivo possibile per aumentare in modo sostenibile il potenziale di crescita dei paesi, mitigando cosi' il rischio di divergenza economica".

Cop

(RADIOCOR) 16-12-20 17:34:28 (0611)EURO 5 NNNN