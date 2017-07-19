Bce: Schnabel, economia su buona strada per crescere sopra potenziale nonostante shock

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - "L'economia dell'area euro si e' dimostrata molto piu' resiliente di quanto ci si potesse aspettare di fronte alla piu' grande perturbazione dell'ordine commerciale internazionale dalla Seconda guerra mondiale". E' quanto ha detto Isabel Schnabel, membro del consiglio esecutivo Bce, nel corso di un'intervista con Bloomberg condotta il 3 dicembre a Francoforte. "Nel corso di quest'anno - ha detto Schnabel - abbiamo rivisto al rialzo la nostra previsione di crescita per il 2025 e i dati in arrivo suggeriscono una crescita continua nel quarto trimestre. L'Indicatore del Sentimento Economico della Commissione europea e' ai massimi dall'aprile 2023 e gli indici dei direttori degli acquisti (Pmi) indicano una solida espansione, trainata principalmente dai servizi mentre il settore manifatturiero rimane debole.

Quindi, l'economia dell'area euro e' sulla buona strada per crescere al di sopra del potenziale nonostante i venti contrari". Le deboli esportazioni nette - ha aggiunto Schnabel - sono state piu' che compensate da una forte domanda interna. "Un importante fattore trainante e' il mercato del lavoro robusto, con una bassa disoccupazione e una forte crescita dei salari, che sostiene i consumi privati. Un altro elemento di impulso e' la politica fiscale, che ora inizia a espandersi. Stiamo osservando le prime spese del fondo speciale tedesco per le infrastrutture e la neutralita' climatica, e vediamo anche un maggiore impegno tra i Paesi europei a investire nella difesa". Infine, gli investimenti privati sono sostenuti da condizioni di finanziamento favorevoli e da un'accelerazione delle attivita' legate all'intelligenza artificiale. "Nel complesso, le prospettive si sono schiarite e i rischi al ribasso per la crescita si sono notevolmente ridotti".

