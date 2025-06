Bce: ruolo internazionale euro invariato al 19% nel 2024 ma crescono le sfide

Fra queste la corsa all'oro e l'uso delle criptovalute (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 giu - Il ruolo internazionale dell'euro e' rimasto sostanzialmente stabile nel 2024 e l'euro ha mantenuto la sua posizione di seconda valuta piu' importante a livello globale. E' quanto emerge dalla revisione annuale del ruolo internazionale dell'euro, pubblicata oggi dalla Banca Centrale Europea secondo cui la quota dell'euro nei vari indicatori di utilizzo delle valute internazionali e' rimasta sostanzialmente invariata dall'invasione russa dell'Ucraina, attestandosi intorno al 19%. "Questa stabilita' - si sottolinea in un rapporto - e' stata degna di nota in un anno in cui la Bce ha iniziato ad abbassare i tassi di interesse, a seguito di ulteriori cali dell'inflazione e in un contesto di persistenti tensioni geopolitiche. La quota dell'euro nelle riserve ufficiali globali in valuta estera si e' mantenuta stabile al 20% nel 2024, sostanzialmente invariata dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina". L'attrattiva globale dell'euro - prosegue il rapporto - e' sostenuta da solide politiche nell'area dell'euro e da istituzioni solide e basate su regole. "Il rispetto dello stato di diritto - ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde - rimane essenziale per mantenere, e potenzialmente accrescere, la fiducia globale nell'euro". Sebbene i dati attuali non indichino cambiamenti significativi nell'uso internazionale dell'euro, la Bce sottolinea l'importanza di rimanere vigili. "Le banche centrali hanno continuato ad accumulare oro a un ritmo record e alcuni paesi hanno attivamente esplorato alternative ai tradizionali sistemi di pagamento transfrontalieri. Vi sono prove di un legame tra gli allineamenti geopolitici e i cambiamenti nei modelli di fatturazione valutaria nel commercio globale, in particolare dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Sono emerse anche nuove sfide al ruolo internazionale dell'euro, tra cui iniziative che promuovono l'uso globale delle criptovalute".

Cop

(RADIOCOR) 11-06-25 10:00:00 (0198) 5 NNNN