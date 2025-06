Bce: ruolo internazionale euro invariato al 19% nel 2024 ma crescono le sfide -2

Cipollone: euro digitale rafforzerebbe ruolo internazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 giu - "Questo scenario in evoluzione - prosegue il rapporto Bce - sottolinea l'importanza per i responsabili politici europei di creare le condizioni necessarie per rafforzare il ruolo globale dell'euro, ad esempio promuovendo l'Unione del Risparmio e degli Investimenti per sfruttare appieno i mercati finanziari europei". L'eliminazione delle barriere all'interno dell'Unione Europea aumenterebbe lo spessore e la liquidita' dei mercati di finanziamento in euro. Inoltre, accelerare i progressi verso un euro digitale e' fondamentale per sostenere un sistema di pagamento europeo competitivo e resiliente. "L'euro digitale contribuirebbe alla sicurezza economica dell'Europa e rafforzerebbe il ruolo internazionale dell'euro", ha affermato Piero Cipollone, membro del Comitato Esecutivo. L'attrattiva globale dell'euro e' sostenuta anche dalle iniziative della Bce volte a offrire soluzioni per il regolamento delle transazioni finanziarie all'ingrosso registrate su piattaforme tecnologiche di registro distribuito in moneta di banca centrale e a migliorare i pagamenti transfrontalieri tra l'area dell'euro e altre giurisdizioni. Inoltre, le linee di liquidita' in euro della Bce verso le banche centrali non appartenenti all'area dell'euro promuovono l'uso dell'euro nelle transazioni finanziarie e commerciali globali.

