Bce: Rehn, governi si preparino a futuro con tassi piu' alti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 set - La banca centrale finlandese ha alzato oggi la sua stima di crescita per il 2021 e ha avvertito che anche se un rialzo dei tassi e' ancora lontano nel futuro, i governi dovrebbero comunque prepararsi per l'eventuale aumento dei costi di finanziamento. Grazie ai crescenti tassi di vaccinazione e alla politica economica di sostegno, la banca centrale vede il prodotto interno lordo della Finlandia crescere del 3,5% nel 2021, rispetto al 2,9% previsto a giugno, mentre la stima del 2022 e' stata ridotta al 2,8% dal 3%. Tuttavia secondo il governatore Olli Rehn gli elevati rapporti debito/Pil dei paesi dell'area dell'euro indeboliscono la sostenibilita' dell'espansione del blocco. "Anche se un aumento dei tassi di interesse non e' ancora in vista, un giorno avverra' - ha detto - e questo dovrebbe essere preso in considerazione nella pianificazione di bilancio in tutti i paesi dell'area dell'euro".

Cop

(RADIOCOR) 16-09-21 16:07:26 (0471) 5 NNNN