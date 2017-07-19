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            Bce: Rehn, crescita salari resta moderata, nessun effetto di secondo impatto

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ago - La crescita dei salari e le relative prospettive sono rimaste moderate nell'Eurozona, senza segnali evidenti di effetti di secondo impatto sull'inflazione. E' quanto ha affermato il governatore della Banca centrale finlandese e membro del Consiglio direttivo della Bce, Olli Rehn in un discorso secondo quanto riporta la Reuters. Il governatore ha sottolineato come "mantenere ancorate le aspettative di inflazione sara' essenziale per garantire che la situazione resti tale". Ieri il capo-economista della Bce Philip Lane aveva tuttavia detto che l'inflazione rimarra' attorno al 3% per il resto dell'anno e che questo livello e' troppo alto rispetto al target di medio periodo. La prossima decisione di politica monetaria della Bce e' in programma il 10 settembre.

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            (RADIOCOR) 19-08-26 09:53:07 (0200) 5 NNNN

              


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