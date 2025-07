Bce: pubblica terzo rapporto avanzamento fase preparatoria euro digitale

Cipollone: nostri sforzi proseguono nei tempi previsti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 lug - La Bce ha pubblicato il suo terzo rapporto di avanzamento sulla fase preparatoria dell'euro digitale, avviata il 1 novembre 2023.

"Dalla pubblicazione del secondo rapporto - si spiega in un comunicato - la Bce ha proseguito nei lavori sul progetto del regolamento dello schema dell'euro digitale, il cui obiettivo e' armonizzare i pagamenti in euro digitale nell'area dell'euro e garantire un'esperienza moderna e facile da usare. Il contenuto del regolamento e' stato migliorato grazie all'importante contributo del Rulebook Development Group - che include rappresentanti del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio - e alle indicazioni emerse dai gruppi di lavoro della Bce con circa 50 operatori del mercato (in rappresentanza di oltre 30 organizzazioni), nonche' da incontri con esperti del settore su temi specifici come la gestione del rischio e delle controversie". La Bce ha parallelamente intensificato la fase di sperimentazione e la ricerca sugli utenti per garantire che l'euro digitale risponda alle esigenze finali. Attraverso la nuova piattaforma d'innovazione, circa 70 operatori del mercato hanno effettuato test tecnici su funzionalita' come i pagamenti condizionati, esplorando concetti e casi d'uso per l'integrazione dell'euro digitale nell'ecosistema finanziario. In parallelo, la Bce ha coinvolto direttamente piccoli commercianti, consumatori vulnerabili e gruppi sottorappresentati tramite focus group, interviste e collaborazioni con associazioni dei consumatori. E' stata posta particolare attenzione al modo in cui l'euro digitale possa integrarsi con l'attuale ecosistema europeo dei pagamenti, in modo da complementare le soluzioni offerte dal settore privato. "Siamo lieti di constatare che i nostri sforzi proseguono nei tempi previsti, mentre continuiamo a lavorare per soddisfare la richiesta dei leader dell'Ue di accelerare i progressi verso l'euro digitale - ha dichiarato Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce e presidente della Task force di alto livello sull'euro digitale. 'Alla luce delle attuali sfide geopolitiche ed economiche, accogliamo con favore un ritmo ambizioso dei lavori legislativi".

Cop

