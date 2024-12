Bce: pubblica secondo rapporto su progressi fase preparazione a euro digitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 dic - La Bce ha pubblicato il suo secondo rapporto sui progressi relativi alla fase di preparazione dell'euro digitale, avviata il 1 novembre 2023, con l'obiettivo di gettare le basi per una possibile emissione dell'euro digitale. Dopo la pubblicazione del primo rapporto - si spiega in un comunicato - la Bce ha aggiornato il regolamento dello schema per l'euro digitale, mirato ad armonizzare i pagamenti in euro digitale nell'intera area dell'euro. Il documento aggiornato include anche contributi di sette nuovi gruppi di lavoro avviati a maggio 2024 per sviluppare ulteriormente sezioni chiave del regolamento, tra cui gli standard minimi per l'esperienza degli utenti e la gestione dei rischi. Parallelamente, la Bce ha concluso una selezione di candidature, avviata a gennaio, per individuare potenziali fornitori di componenti e servizi correlati all'euro digitale. I candidati selezionati sono stati invitati a presentare offerte. L'esito di questa procedura sara' pubblicato sul sito della Bce una volta completata, nel 2025. Nel frattempo, sono state avviate nuove attivita' di ricerca e sperimentazione per raccogliere informazioni sulle preferenze degli utenti e orientare il processo decisionale per un possibile euro digitale. I risultati di queste attivita' saranno pubblicati a meta' 2025. A seguito di una call lanciata a novembre, la Bce collaborera' con stakeholder chiave, tra cui commercianti, fornitori di servizi di pagamento, aziende fintech e universita', per formare partenariati di innovazione volti a testare pagamenti condizionati (ossia pagamenti effettuati automaticamente al verificarsi di condizioni predefinite) e a esplorare altri casi d'uso innovativi per l'euro digitale. Un rapporto sui risultati e' previsto per luglio 2025. Infine la Bce sta lavorando con esperti delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema e delle autorita' nazionali competenti per sviluppare una metodologia per definire i limiti di possesso dell'euro digitale, bilanciando l'esperienza degli utenti con le implicazioni per la politica monetaria e la stabilita' finanziaria. Il processo include consultazioni con gli operatori di mercato tramite l'European Retail Payments Board e si basa anche su dati bancari dettagliati raccolti appositamente. La metodologia proposta sara' testata in un'analisi iniziale nel corso del 2025. Il Consiglio direttivo decidera' sull'eventuale emissione dell'euro digitale solo dopo l'adozione della legislazione pertinente.

