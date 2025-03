Bce: Panetta, sui tassi ancora lavoro da fare, guardare all'inflazione

A Ft: in questa fase poco utile riferimento a tasso neutrale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - La Bce deve essere "pragmatica" nel condurre la sua politica monetaria in questa fase guardando ai dati dell'inflazione e mettendo da parte l'osservazione del 'tasso neutrale' che riempie il dibattito tra gli addetti ai lavori. Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia e membro del Consiglio Direttivo della Bce, offre la sua visione in un editoriale sul Financial Times dopo che negli ultimi trenta giorni vari Governatori europei si sono espressi in dissonanza su come procedere nella conduzione della politica monetaria. Il tasso neutrale, osserva Panetta utilizzando la metafora del navigatore Gps, va bene se sei a molti chilometri dall'obiettivo ma se si arriva in prossimita' alla meta e sbaglia di cinque chilometri non e' piu' utile. Fuor di metafora e' quello che accade in questa fase: "quando l'inflazione cala e i tassi si avvicinano alla neutralita', l'incertezza diventa un problema. I decisori politici entrano in una 'zona grigia' in cui la politica monetaria puo' sembrare espansiva o restrittiva a seconda della stima del tasso neutrale (R-star che utilizzano), rendendo le stime inutili". C'e' un'alternativa, aggiunge il numero uno della Banca d'Italia, e sono le stime sull'andamento dell'inflazione da parte della Bce che sono tornate ad essere "affidabili" dopo gli errori fatti per la sottovalutazione dello shock energetico. Il mandato primario della Bce e' la stabilita' dei prezzi, prosegue Panetta, "le stime dei tassi neutrali offrono un contesto utile, ma non dovrebbero dettare la politica. In questa fase, le proiezioni di inflazione forniscono una guida migliore". Panetta, che viene identificato dagli addetti ai lavori come una 'colomba' all'interno del Consiglio della Bce, non ha dubbi che la discesa dei tassi debba proseguire nell'attuale contesto pieno di 'incognite note'. "Nel complesso - conclude Panetta - gli indicatori e le proiezioni macroeconomiche suggeriscono che c'e' ancora del lavoro da fare. Ma date le molte "incognite note" che offuscano le prospettive, determinare esattamente quanto e quando rimane straordinariamente complesso. La Bce deve rimanere pragmatica e 'data-driven'".

