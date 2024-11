Bce: Panetta, spero di convincere gli altri membri del Consiglio direttivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 nov - "Non so cosa pensino gli altri membri del Consiglio direttivo ma spero di convincerli". E' quanto ha risposto il governatore della banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento all'universita' Bocconi di Milano alla domanda se le posizioni espresse nel corso del suo discorso siano condivise dagli altri governatori. Nel suo intervento Panetta ha affermato che le condizioni restrittive di politica monetaria non sono piu' necessarie perche' l'inflazione e' a target e rischia addirittura di essere inferiore all'obiettivo. Per questo Panetta ha auspicato che si passi a una posizione neutrale di politica monetaria con la possibilita' di adottare misure espansive se questo si rendesse necessario per stimolare l'economia. Inoltre ha auspicato che la Bce fornisca indicazioni piu' esplicite sulle direzione della politica monetaria lasciando da parte l'attuale impegno a effettuare valutazioni di meeting in meeting sulla base dei dati. Questo - ha concluso - aiuterebbe imprese e famiglie a impegnarsi in decisioni di investimento e spesa.

