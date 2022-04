Bce: Panetta, politica monetaria non frenerebbe prezzi, avrebbe effetto negativo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 apr - In una situazione come quella attuale, dove si assiste ad un notevole aumento dei prezzi a seguito della guerra in Ucraina, chiedere "alla sola politica monetaria di ridurre l'inflazione a breve termine mentre le aspettative di inflazione rimangono ben ancorate sarebbe estremamente costoso. Un inasprimento della politica monetaria non influenzerebbe direttamente i prezzi dell'energia e dei generi alimentari importati, che sono guidati da fattori globali e ora dalla guerra". Lo afferma Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce, in occasione del conferimento della Laurea honoris causa in Giurisprudenza dell'Universita' di Cassino e del Lazio meridionale. Un inasprimento della politica monetaria, aggiunge Panetta, colpirebbe "massicciamente la domanda interna", ridurrebbe "considerevolmente l'attivita' reale e l'occupazione, abbattendo salari e reddito. In pratica, amplificherebbe il continuo sacrificio di reddito reale subito dall'economia europea. Tuttavia - aggiunge - il nostro mandato di stabilita' dei prezzi implica che non esiteremmo a rafforzare la politica per salvaguardare la stabilita' dei prezzi se gli shock dell'offerta dovessero alimentare l'inflazione interna attraverso aspettative di inflazione disancorate e un'accelerazione della crescita salariale incompatibile con il nostro obiettivo di inflazione e con guadagni di produttivita'. Ma oggi - conclude - non vediamo prove di tali effetti di secondo impatto".

Com-Cel

