Bce: Panetta, pagamenti digitali stanno diventando sempre piu' popolari

In 3 anni uso del cash in area euro sceso dal 72% al 59% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 gen - "I comportamenti di pagamento delle persone stanno cambiando a una velocita' senza precedenti: negli ultimi tre anni, i pagamenti in contanti nell'area dell'euro sono scesi dal 72% al 59%, con i pagamenti digitali che stanno diventando sempre piu' popolari". Lo ha detto Fabio Panetta, membro del consiglio direttivo Bce, nel suo intervento di fronte la commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento Europeo. "Nei Paesi Bassi e in Finlandia - ha sottolineato Panetta -, ad esempio, il contante viene utilizzato solo in un quinto delle transazioni. Allo stesso tempo, le persone apprezzano la possibilita' di pagare con denaro pubblico. La maggior parte considera importante o molto importante avere sempre quella scelta. Un euro digitale risponderebbe a questa crescente preferenza per i pagamenti elettronici rendendo il denaro pubblico disponibile anche in forma digitale. Insieme al contante, un euro digitale offrirebbe agli europei l'accesso a mezzi di pagamento che consentirebbero loro di pagare gratuitamente ovunque nell'area dell'euro".

