Bce: Panetta, in tempi incerti politica monetaria non va vincolata -2

Shock energia? 'Gestione stretto Hormuz rimane incerta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 lug - Panetta osserva come lo scoppio della guerra nel Golfo Persico abbia peggiorato sensibilmente le prospettive. 'I costi degli input e i prezzi di vendita sono aumentati; le aspettative di inflazione a breve termine sono salite. Parallelamente, la fiducia dei consumatori e' calata bruscamente e l'attivita' attesa nel settore dei servizi ha registrato un calo.

Anche le condizioni finanziarie si sono inasprite: le banche hanno segnalato criteri di erogazione del credito piu' restrittivi, mentre i rendimenti obbligazionari e gli spread sovrani sono aumentati'.

La Bce si e' trovata quindi, afferma Panetta, di fronte ad una situazione piu' complessa: 'nuove pressioni inflazionistiche derivanti dai prezzi delle materie prime e dalle catene di approvvigionamento, accompagnate da un indebolimento della fiducia e delle prospettive della domanda'. Panetta quindi contesta le due risposte semplici emerse dal dibattito su cosa avrebbe dovuto fare la Bce: la prima e' che le banche centrali dovrebbero semplicemente "guardare oltre" gli shock temporanei dell'offerta. 'Risposta fuorviante' afferma il Governatore della Banca d'Italia che argomenta: 'L'impatto sull'offerta globale di energia e' stato notevole. I danni alle infrastrutture di produzione e trasporto potrebbero influire sui prezzi anche qualora il conflitto dovesse attenuarsi. La gestione dello Stretto di Hormuz - un punto di passaggio strategico fondamentale non solo per petrolio e gas, ma anche per fertilizzanti, alluminio e altri input industriali - rimane incerta. Cio' si riflette sulle prime tensioni che stanno interessando le catene di approvvigionamento'.

Ggz

(RADIOCOR) 07-07-26 10:08:56 (0241) 5 NNNN