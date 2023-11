Bce: Orsini (Confindustria), dopo rialzo tassi occorre sostenere investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - 'Dalle dichiarazioni di Bce e Fed che stiamo leggendo in questi giorni emerge chiaramente come il rischio di un ulteriore aumento dei tassi, anche legato al probabile rialzo da parte della Fed, stia crescendo e questo rischierebbe di portare in recessione l'economia italiana ed europea" Lo ha sottolineato Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco in occasione dell'Assemblea di Confindustria Toscana Sud. 'Stiamo vedendo solo ora il pieno impatto del rialzo dei tassi sull'attivita' economica. Tutto cio' incide negativamente sugli investimenti che stanno subendo una profonda frenata". Malgrado cio', afferma Orsini, la "manovra risulta carente proprio di misure fiscali di sostegno agli investimenti" e "non c'e' alcun cenno al Piano Industria 5.0. Comprendiamo - continua Orsini - i vincoli di bilancio e la scelta, ragionevole, di concentrare le poche risorse disponibili su misure a sostegno dei redditi bassi.

Ma l'attuazione del Piano Industria 5.0 non e' rimandabile all'infinito perche' e' necessario a rendere attrattivo il sistema Paese e a sostenere la competitivita' delle imprese".

Com-Cel

(RADIOCOR) 22-11-23 19:48:26 (0800) 5 NNNN