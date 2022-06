Bce: Orcel, non credo che aumento tassi terra' il passo di quelli Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 giu - "Non credo che il livello di aumento dei tassi terra' il passo con quello degli Stati Uniti'. Cosi' l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, a margine di un evento a Milano, parlando delle mosse della Bce sui tassi, alla vigilia delle decisioni di politica monetaria della Fed. 'Stiamo vedendo - avverte - mercati finanziari piu' volatili di come li abbiamo visti per tanto tempo e sono legati a una situazione economica-finanziaria che non si e' vista per molto tempo'.

Il numero uno di piazza Gae Aulenti sottolinea piu' volte le differenze tra le due sponde dell'Atlantico rispetto alle cause delle dinamiche inflattive in corso: 'Abbiamo un'inflazione all'8% in Europa e l'abbiamo anche negli Usa ma per ragioni molto differenti. Li' hanno la piena occupazione, qui abbiamo un'inflazione da energia, la rottura delle catene di valore in tutte le imprese e la nuova inflazione su beni alimentari".

