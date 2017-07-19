Bce: Nagel, valutare rialzo tassi ad aprile se pressioni su prezzi aumentano

Lo ha detto in un'intervista alla Bloomberg (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 mar - La Bce potrebbe essere costretta a considerare un rialzo dei tassi gia' nella riunione di aprile se le pressioni sui prezzi dovessero intensificarsi a causa della guerra in Iran. E' quanto ha affermato il membro del Consiglio direttivo Joachim Nagel in una intervista con la Bloomberg. 'Allo stato attuale delle cose - ha detto - e' concepibile che le prospettive d'inflazione nel medio termine possano deteriorarsi e che le aspettative d'inflazione possano aumentare in modo duraturo, il che significherebbe che sarebbe probabilmente necessaria una posizione di politica monetaria piu' restrittiva". Dati piu' affidabili saranno disponibili entro la prossima riunione del Consiglio tra circa sei settimane, ha aggiunto.

Nagel ha richiamato l'esperienza del 2022, quando l'invasione russa dell'Ucraina aveva alimentato un forte aumento dei prezzi, sottolineando tuttavia che oggi la Bce si trova in una posizione iniziale migliore. Ieri la Bce ha mantenuto invariati i tassi per la sesta riunione consecutiva ma ha alzato signifivativamente le stime di inflazione per il 2026 al 2,6% dal precedente 1,9%. In uno scenario estremo, caratterizzato da interruzioni prolungate delle forniture di petrolio e gas fino alla fine del 2026, l'inflazione potrebbe salire al 4,4% e al 4,8% nel 2027. La presidente Christine Lagarde ha ribadito ieri che la banca centrale e' "ben posizionata e ben attrezzata" per affrontare uno shock di ampia portata e ha confermato l'impegno a riportare l'inflazione al 2%. Tuttavia, l'escalation del conflitto complica il quadro per la politica monetaria. I responsabili devono infatti bilanciare la necessita' di evitare un nuovo picco inflazionistico con il rischio che l'aumento dei costi energetici comprometta la ripresa economica. Nagel ha definito la situazione 'impegnativa', sottolineando che l'evoluzione del conflitto sara' determinante per l'andamento dell'inflazione nel medio termine. La Bce - ha concluso - manterra' un orientamento prudente ma agira' con determinazione per preservare la stabilita' dei prezzi.

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(RADIOCOR) 20-03-26 10:11:17 (0201) 5 NNNN