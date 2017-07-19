Bce: Nagel, la stabilita' dei prezzi e' la precondizione della crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - "Quando si fa politica monetaria, l'obiettivo e' raggiungere la stabilita' dei prezzi. Questa a' la precondizione della crescita". Lo ha detto il presidente della Bundesbank Joachim Nagel intervenendo a una conferenza a Aix en Provence. Rispondendo a una domanda sulla possibilita' di cambiare l'obiettivo di inflazione "magari passando dal 2% al 3%" - ha sottolineato Nagel - "questo significherebbe perdere credibilita'. Sarebbe come dire: 'Non siete soddisfatti, non riuscite a raggiungere il vostro obiettivo, quindi lo alziamo al 3%'.

Questo finirebbe per disancorare le aspettative di inflazione. Sarebbe molto, molto pericoloso. Per questo dobbiamo restare fedeli al nostro obiettivo. Ha funzionato bene ed e' il meglio che possiamo fare per garantire finanze stabili in Europa".

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(RADIOCOR) 03-07-26 17:32:56 (0478) 5 NNNN