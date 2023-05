Bce: Nagel, in dirittura d'arrivo con stretta monetaria ma non abbiamo finito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mag - La Bce e' in dirittura d'arrivo per quanto riguarda la sua manovra di stretta monetaria ma il compito non e' ancora terminato e c'e' ancora strada da fare". E' quanto ha detto in un'intervista alla radio Deutschlandfunk il presidente della Bundesbank e membro del consiglio direttivo Bce Joachim Nagel. "Stiamo arrivando al traguardo - ha detto Nagel - nel senso che stiamo raggiungendo l'area della politica monetaria considerata restrittiva. Sono fiducioso che la politica monetaria stia mostrando i suoi effetti". Nagel ha descritto la decisione della scorsa settimana di rallentare il ritmo della stretta annunciando al contempo l'interruzione dei reinvestimenti nell'ambito del programma di acquisto di attivita' come la mossa giusta, sebbene abbia sottolineato che il lavoro non e' completo. "Non abbiamo ancora finito con l'aumento dei tassi - ha sottolineato - C'e' ancora del lavoro da fare. Dobbiamo rimanere testardi".

