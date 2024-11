Bce: Nagel, dazi Trump potrebbero costare alla Germania 1% del Pil

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 nov - La politica di dazi punitivi promessa in campagna elettorale da Donald Trump potrebbe costare alla Germania l'1% della produzione economica. E' quanto ha detto il presidente della Bundesbank e membro del consiglio direttivo Bce, Joachim Nagel, in una intervista al quotidiano Die Zeit. "Se i nuovi dazi si materializzassero davvero, potremmo addirittura scivolare in territorio negativo", ha detto Nagel, con la Germania che gia' affronta una crescita debole quest'anno e il prossimo.

Secondo il banchiere centrale, l'economia tedesca non dovrebbe crescere affatto nel 2024 e probabilmente crescera' di meno dell'1% nel 2025. Nagel ha anche espresso preoccupazione per le prospettive del mercato del lavoro tedesco. "I posti di lavoro che stiamo perdendo nell'industria - ha spiegato - potrebbero non essere sostituiti cosi' facilmente come prima con nuovi posti di lavoro nel settore dei servizi".

Cop

(RADIOCOR) 13-11-24 12:19:21 (0296) 5 NNNN