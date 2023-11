Bce: Nagel auspica taglio degli interessi pagati su riserve bancarie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 nov - La Bce dovrebbe ridurre l'importo degli interessi che paga alle banche commerciali sulle riserve detenute presso la stessa banca centrale. Lo ha detto il presidente della Bundesbank Joachim Nagel in un discorso a Francoforte. Grazie ai generosi interessi al 4% che ricevono sulle loro riserve in eccesso, ha detto Nagel, le banche tendono ad aumentare i prestiti andando in senso contrario agli sforzi della Bce per frenare l'inflazione. "L'obbligo di riserva minima e' uno strumento di politica monetaria collaudato che potrebbe aiutare a contrastare questo effetto - ha affermato Nagel -.

A questo punto, non vedo motivo per escludere un aumento moderato per migliorare l'efficienza della politica monetaria. Solo per ricordarvi che durante i primi 13 anni dell'euro, il coefficiente di riserva minima e' stato pari al 2%". Le banche sono ora tenute a mantenere solo l'1% di alcuni depositi dei clienti presso la Bce, senza fruttare interessi, mentre il resto delle loro riserve guadagna il tasso di deposito, ora su valori record, del 4%.

