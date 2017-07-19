Dati
            Bce: multa di 7,55 mln a Credit Agricole per mancata azione su rischio climatico

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - La Banca centrale europea ha annunciato di aver sanzionato Credit Agricole con oltre 7,55 milioni di euro per non aver rispettato una decisione dell'istituzione dell'8 febbraio 2024 che lo obbligava a valutare i propri rischi climatici e ambientali. "Credit Agricole non ha valutato in modo sufficiente la materialita' dei suoi rischi climatici e ambientali entro la scadenza" che gli era stata fissata, spiega la Bce in un comunicato. La banca puo' impugnare la decisione della Bce dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

            Credit Agricole 17,805 -0,59 17.00.34 17,695 17,93 17,925


