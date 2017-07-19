Bce: Muller, politica monetaria leggermente accomodante, non serve altro taglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 set - La Bce sta conducendo una politica monetaria leggermente accomodante e al momento non ha alcun motivo per abbassare ulteriormente il costo del denaro. E' quanto ha detto il governatore della banca centrale estone, Madis Muller in un'intervista con Bloomberg a Copenhagen a margine dei lavori dell'Eurogruppo.

Secondo Muller l'economia beneficera' di una ripresa della domanda interna che sosterra' la crescita mentre l'inflazione e' piu' o meno in linea con l'obiettivo. "Per il momento, con i tassi d'interesse che sostengono lievemente la crescita e l'inflazione dove vogliamo che sia, non credo sia necessario fare di piu'" ha detto Muller in un'intervista a Copenaghen, dove partecipa a un incontro dei ministri delle Finanze europei.

