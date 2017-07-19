Bce: Muller non esclude rialzo tassi a aprile con alti prezzi energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mar - Un aumento dei tassi di interesse gia' ad aprile non puo' essere escluso se i prezzi dell'energia resteranno elevati a causa della guerra in Iran. Lo ha dichiarato Madis Muller, membro del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea in un'intervista a Bloomberg. "E' molto difficile dire in quale situazione potremmo trovarci entro la fine di aprile - ha detto il governatore estone -. Non possiamo certamente escludere modifiche ai tassi di interesse gia' ad aprile se i prezzi dell'energia rimarranno a livelli elevati per un periodo prolungato". Mentre la maggior parte dei responsabili della Bce invita alla cautela per valutare l'impatto inflazionistico dello shock energetico, alcuni membri iniziano a propendere per un intervento. I mercati prezzano fino a tre rialzi dei tassi quest'anno, alla luce delle tensioni in Medio Oriente che stanno riducendo l'offerta energetica dal Golfo. La prossima riunione di politica monetaria della Bce e' prevista per il 30 aprile. Per Muller sara' importante valutare gli effetti di secondo impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia in particolare sugli stipendi.

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(RADIOCOR) 31-03-26 14:22:20 (0476) 5 NNNN