Bce: Moulin, rapido calo petrolio ci mette in una posizione migliore sui tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 lug - Il rapido calo dei prezzi del petrolio e il rallentamento dell'inflazione hanno migliorato il quadro per la politica monetaria della Bce dopo il rialzo dei tassi deciso l'11 giugno. Lo ha detto il governatore della Banca de France e membro del Consiglio direttivo della Bce, Emmanuel Moulin. "Non facciamo forward guidance, quindi non diro' cosa faremo a luglio", ha affermato nel corso delle Rencontres Economiques di Aix-en-Provence. "Tuttavia e' vero che il calo del prezzo del petrolio, che e' stato molto rapido, ci rassicura e oggi ci mette in una posizione migliore sul fronte dei tassi", ha aggiunto.

Il Consiglio direttivo della Bce ha approvato all'unanimita' il primo rialzo del costo del denaro dal settembre 2023 ritenendo che il rincaro dell'energia si stesse trasmettendo al resto dell'economia. Da allora, tuttavia, la tregua tra Stati Uniti e Iran e il brusco rallentamento dell'inflazione hanno alimentato un dibattito tra i responsabili della politica monetaria sull'opportunita' di procedere con ulteriori rialzi.

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