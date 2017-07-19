Bce: Moulin, non sono ne' falco ne' colomba, decisioni guidate dai dati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 giu - Il nuovo governatore della Banque de France, Emmanuel Moulin, in un'intervista al quotidiano Les Echos, ha spiegato che le sue scelte di politica monetaria alla Bce saranno guidate dai dati economici e dal mandato dell'istituto, escludendo di avere una predisposizione a favore di rialzi o tagli dei tassi. "La mia posizione si basa sui dati e sul nostro mandato. Non ho ne' una preferenza preconcetta ne' un orientamento da falco o da colomba". Moulin ha partecipato giovedi' scorso alla sua prima riunione del Consiglio direttivo della Bce, che ha deciso all'unanimita' di aumentare i tassi di interesse per contrastare la diffusione delle pressioni inflazionistiche nell'economia. Il governatore francese ha definito il rialzo "necessario ma prudente" e ha ribadito che la Bce continuera' a decidere "riunione per riunione" sulla base dell'evoluzione del quadro economico.

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(RADIOCOR) 17-06-26 12:22:39 (0316) 5 NNNN