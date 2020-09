Bce: Mersch, misure emergenza per pandemia siano temporanee e legate a gestione crisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 set - Le misure di emergenza varate dalla Banca centrale europea in risposta alla pandemia di coronavirus "sono state create per arginare la crisi", motivo per cui l'Eurotower dovrebbe limitarsi alla gestione delle ricadute economiche della pandemia, considerando "temporaneo" il Pandemic Emergency Purchase Program (Pepp), il programma di acquisti di emergenza pandemica, che vale ora 1.350 miliardi di euro. Lo ha detto in un'intervista a Bloomberg Yves Mersch, membro del Consiglio direttivo della Bce. "Il Pepp e' eccezionale e quindi temporaneo. Abbiamo sempre detto che e' legato alla valutazione del Consiglio direttivo sull'impatto e la durata della pandemia". Mersch ha una posizione diversa da quella di altri esponenti della Bce, secondo cui il rischio di una reazione eccessiva da parte dell'Eurotower e' limitata, mentre e' piu' alto il rischio che la risposta sia troppo lenta o timida. Mersch, che lascera' la Bce a dicembre, ha dunque preso le distanze dopo che nei giorni scorsi il Financial Times ha riferito di un'apertura della Bce al possibile trasferimento delle dotazioni del Pepp ad altri programmi di riacquisto lanciati dal 2015 in poi. "E' sempre piu' facile governare se si hanno poteri di emergenza e se quei poteri si prolungano all'infinito", ha detto, sottolineando che "ci siamo privati di un certo numero di vincoli autoimposti alla luce della pandemia e in considerazione della sua natura eccezionale e della sua minaccia. E questo significa che deve essere temporaneo".

