Bce: mantenere flusso liquidita' in euro a livello globale da' aiuto a economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ago - Gli sforzi della Banca Centrale Europea per mantenere il flusso di liquidita' in euro nel sistema finanziario globale contribuiscono a fare in modo che gli stimoli monetari raggiungano l'economia reale dell'Eurozona. "Garantendo la disponibilita' di finanziamenti in euro per le controparti al di fuori dell'Eurozona, gli accordi di swap e pronti contro termine aiutano la Bce a raggiungere il suo obiettivo di stabilita' dei prezzi, impediscono che la carenza di liquidita' in euro si trasformi in rischi per la stabilita' finanziaria e sostengono l'uso dell'euro nelle transazioni finanziarie e commerciali globali", hanno scritto in un post sul sito della Bce Fabio Panetta e Isabel Schnabel, membri del Board esecutivo, sottolineando he "nel complesso, questo contribuisce a un'agevole trasmissione della politica monetaria all'economia reale, impedendo un eventuale inasprimento indesiderato dell'offerta di credito a causa delle turbolenze finanziarie, a vantaggio dell'intera economia europea e di tutti i cittadini europei". Secondo Panetta e Schnabel, "fornire un sostegno affidabile in condizioni di mercato difficili migliora anche l'attrattivita' dell'euro per le transazioni globali, favorendo cosi' il suo ruolo di valuta leader a livello internazionale". Da quando e' iniziata la pandemia, la Bce ha creato una serie di linee di supporto per i Paesi al di fuori dell'Eurozona per prevenire eventuali turbolenze di mercato derivanti da un'improvvisa impennata della domanda di euro

Tutto questo contribuisce inoltre ad affrontare meglio eventuali disfunzioni del mercato in caso di "sviluppi sfavorevoli legati alla pandemia, come una seconda ondata di contagi", hanno scritto Schnabel e Panetta, sottolineando che "mentre i mercati si sono in qualche modo calmati, la situazione economica generale e le prospettive rimangono ancora fragili".

