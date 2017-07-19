Bce: Makhlouf, prossima mossa potrebbe essere un taglio o un rialzo dei tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - La prossima decisione di politica monetaria della Bce potrebbe andare in entrambe le direzioni, con un possibile aumento o una riduzione dei tassi di interesse. E' quanto ha dichiarato il governatore della banca centrale irlandese Gabriel Makhlouf in un'intervista a Shannonside radio. "Non escludo ulteriori riduzioni, ma non escludo nemmeno la possibilita' che i tassi possano salire - ha dichiarato Makhlouf -. Quello che dico e' che al momento l'inflazione sembra avviata verso il raggiungimento del nostro obiettivo, quindi ci troviamo in una buona posizione". "L'inflazione ha raggiunto livelli molto elevati, ma e' scesa ed e' sostanzialmente in linea con l'obiettivo - ha aggiunto il governatore -. Alla Bce siamo sulla buona strada per conseguire un'inflazione del 2% nel medio termine".

Cop

(RADIOCOR) 12-02-26 14:33:56 (0434) 5 NNNN