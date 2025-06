Bce: Lane, reazione energica a deviazioni da target in entrambe le direzioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sintra, 30 giu - La Bce opporra' una "reazione energica" a deviazioni dal target di inflazione sia al rialzo che al ribasso. Lo ha detto il capo-economista della Bce Philip Lane in conferenza stampa a Sintra. Dopo la revisione della strategia del 2021 - ha spiegato Lane - la Bce aveva sottolineato la necessita' di reagire in modo "energico o persistente" a tassi di inflazione troppo bassi ma "questo vale allo stesso modo per i tassi di inflazione superiori all'obiettivo". In caso di inflazione troppo bassa e tassi di riferimento vicini al limite inferiore effettivo, la principale preoccupazione della politica monetaria e' che tali condizioni possano consolidarsi. In presenza di inflazione troppo elevata, invece, la priorita' e' prevenire "non linearita'" nei comportamenti di determinazione di prezzi e salari. Lane ha ricordato come la strategy review del 2021 e' stata condotta in risposta a una fase molto prolungata di inflazione troppo bassa mentre quella attuale tiene conto del periodo di inflazione molto elevata del periodo post-Covid.

Cop

(RADIOCOR) 30-06-25 14:05:35 (0381) 5 NNNN